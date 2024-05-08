Havza Emniyet Müdürlüğünden "yivsiz tüfek ruhsatı" uyarısı

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) kapsamında yürütülen yeni nesil silah ruhsat kartı uygulaması çerçevesinde yivsiz tüfek ruhsatlarının geçerlilik süresi dolanların 1 Eylül'e kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerektiğini bildirdi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, ASİP ile yivli ve yivsiz silahlara ait çok sayıda silah ruhsatının taklit edilemez, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerini taşıyan çip veya karekod bulunan bir kartta toplanması ve pasaport, sürücü belgesi ve özel güvenlik kimlik kartlarında olduğu gibi tek merkezden düzenlenmesinin amaçlandığını belirtti.