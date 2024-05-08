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        Havza Emniyet Müdürlüğünden "yivsiz tüfek ruhsatı" uyarısı

        Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) kapsamında yürütülen yeni nesil silah ruhsat kartı uygulaması çerçevesinde yivsiz tüfek ruhsatlarının geçerlilik süresi dolanların 1 Eylül'e kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:47
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        Havza Emniyet Müdürlüğünden "yivsiz tüfek ruhsatı" uyarısı
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        Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) kapsamında yürütülen yeni nesil silah ruhsat kartı uygulaması çerçevesinde yivsiz tüfek ruhsatlarının geçerlilik süresi dolanların 1 Eylül'e kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerektiğini bildirdi.

        Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, ASİP ile yivli ve yivsiz silahlara ait çok sayıda silah ruhsatının taklit edilemez, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerini taşıyan çip veya karekod bulunan bir kartta toplanması ve pasaport, sürücü belgesi ve özel güvenlik kimlik kartlarında olduğu gibi tek merkezden düzenlenmesinin amaçlandığını belirtti.

        ASİP kapsamında yivsiz tüfek ruhsatlarının geçerlilik süresi dolanların ruhsatlarını yenilemeleri için son tarihin 1 Eylül olduğuna dikkati çeken Balcı, "Bu tarihe kadar ruhsatlarını yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatları geçersiz sayılacak ve yivsiz tüfekler muhafaza altına alınarak ruhsat sahibine 4 bin 588 lira para cezası uygulanacak. 1 ay içinde ruhsatlandırılmayan tüfeklerin mülkiyetleri kamuya geçecek. Halkımızın mağdur olmamaları adına belirtilen tarihe kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu işlem için e-Devlet üzerinden randevu alınabilecek veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak ilgili birimlerde gerçekleştirilebilecek." ifadesini kullandı.

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