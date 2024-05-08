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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:04
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında takip edilen bir aracı durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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