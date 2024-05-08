Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da gazeteciler emniyet kemerinin önemini simülatör araçla deneyimledi

        Samsun'da basın mensupları, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da gazeteciler emniyet kemerinin önemini simülatör araçla deneyimledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da basın mensupları, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi.

        Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda program düzenlendi.

        Programda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi stant açarak, vatandaşlara trafik konularında bilgi verdi.

        Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar da simülatör araçla anlatıldı, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynatıldı. Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.

        Programa katılan Vali Orhan Tavlı'nın talebi üzerine basın mensupları, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar simülatör araçla deneyimledi, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynadı.

        Tavlı, gazetecilere, programda trafikte güvenli sürüşün önemini kavradıklarını söyledi.

        Yayaya öncelik verilmesini müşahede ettiklerini anlatan Tavlı, "Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını hep beraber görüyoruz. Bir taraftan da trafikte sürüş halindeyken cep telefonu kullanmıyoruz. Kendi ve trafikte yol alan diğer sürücülerin can güvenliği için emniyet kemeri muhakkak takıyoruz. Hız sınırlarına uyuyoruz. Bunların hepsi bizim can güvenliğimiz için." dedi.

        Tavlı, konuşmasının ardından görevinde başarı gösteren jandarma ve trafik personeline başarı belgesi verdi.

        Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı
        Havza Emniyet Müdürlüğünden "yivsiz tüfek ruhsatı" uyarısı
        Havza Emniyet Müdürlüğünden "yivsiz tüfek ruhsatı" uyarısı
        Bafra Ovası'nda tütün fidelerinin dikimine başlandı
        Bafra Ovası'nda tütün fidelerinin dikimine başlandı
        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı
        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı
        Salıpazarı'nın doğal, kültürel ve tarihi yerleri sosyal medya içerik üretic...
        Salıpazarı'nın doğal, kültürel ve tarihi yerleri sosyal medya içerik üretic...
        Terme'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi
        Terme'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi