Samsun'da 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Yapılan ilk incelemede, Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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