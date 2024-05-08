Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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