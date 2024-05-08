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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:29
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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü.

        Antrenman dar alan oyunu ile sona erdi.

        Sakatlığı süren Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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