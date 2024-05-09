Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgilendirdi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Ekipler, bu kapsamda 8 ilkokulda yaklaşık 875 öğrenciye Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitim semineri verdi.

Ayrıca "Hayatla Yarışılmaz" kampanya temasına ait afiş ve pankartlar da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlardaki billboardlara asıldı.

Öğrenci servisi denetimlerine hafta boyunca ağırlık veren trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri yaparak broşür dağıttı.