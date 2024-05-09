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        Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgilendirdi

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:14
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        Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgilendirdi
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        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

        Ekipler, bu kapsamda 8 ilkokulda yaklaşık 875 öğrenciye Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitim semineri verdi.

        Ayrıca "Hayatla Yarışılmaz" kampanya temasına ait afiş ve pankartlar da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlardaki billboardlara asıldı.

        Öğrenci servisi denetimlerine hafta boyunca ağırlık veren trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri yaparak broşür dağıttı.

        Ticari yolcu taşımacılığı yapılan dolmuş, taksi ve benzeri araçlardaki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışması yapan ekipler, emniyet kemerinin önemini anlatan broşür verdi.

        İlçe otogarından kalkan otobüslerde bulunan yolculara da emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapılıp, emniyet kemerinin takılması sağlanarak yolculuk boyunca takılı kalması yönünde uyarıda bulunuldu.

        Trafik bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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