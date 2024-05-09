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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:44
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 350 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı, 500 gram tütün, 600 dolu makaron ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan T.Ö. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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