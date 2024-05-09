Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da okulun spor salonunun camlarını kıran zanlıların yakalanmasına çalışılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camları şüpheli veya şüpheliler tarafından kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da okulun spor salonunun camlarını kıran zanlıların yakalanmasına çalışılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camları şüpheli veya şüpheliler tarafından kırıldı.

        Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunun camlarının kırıldığını gören okul çalışanları, polise haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, spor salonunun 4 camının kırıldığı belirlendi.

        Okulun güvenlik kamera kayıtlarının inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminin yükseltti
        TCMB enflasyon tahminin yükseltti
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Real'ite!
        Real'ite!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgil...
        Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgil...
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Havza'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Havza'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı (2)
        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı (2)
        Havza'da şehir içi yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim yapıldı
        Havza'da şehir içi yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim yapıldı