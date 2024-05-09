Kıyı erozyonu Kızılırmak Deltası'nın geleceğini tehdit ediyor

VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, kıyı erozyonunun Kızılırmak Deltası'nın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni içine alan 56 bin hektar alana sahip deltayı Kızılırmak Nehri'nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğunu anlattı.

Kıyı erozyonunun deltayı yıldan yıla aşındırdığını, bunun için mendireklerle çözüm arandığını anlatan Uzun, "Dalgalar, kıyı erozyonuna sebep olurlar ama akarsuların getirdiği alüvyonlar bu gerilemeyi azaltmakta hatta akarsu ağızlarında birikme yaparak delta oluşumlarına sebep olmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Uzun, şunları söyledi:

"Öncelikle Kızılmak Deltası'nın hemen gerisinde Kızılmak üzerinde Altınkaya ve Derbent barajlarının yapılmasından sonra denize gelen sediment (tortu) bütçesi ciddi manada azalmıştır. Daha önce yaklaşık 23 milyon ton civarında bir sediment denize gelirken bu barajlardan sonra yıllık 300 bin tona kadar gerilemiştir. Dolayısıyla da deltayı besleyen sediment azalırken diğer taraftan kıyı erozyonu aynı hızla devam ediyor. Bu da kıyıların gerilemesine sebep oluyor."

Mendireklerin yapılmasının ardından Kızılırmak Nehri artık doğu ve batı yönünde deltayı besleyemediği için bu kez özellikle doğu tarafta kıyı gerilemesi başladığına vurgu yapan Uzun, "Yani kıyıda dalga erozyonu devam ediyor ve bunu durduracak bir faaliyetimiz yok. Bütçenizi düşünün bir kişi olarak geliriniz azalmış, gideriniz artmışsa borca giriyorsunuz. Şu anda cepten yiyor Kızılırmak Deltası diyebiliriz." ifadelerini kullandı.