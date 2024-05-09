"Astoria Grande" kruvaziyeri 998 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

Soçi'den 998 yolcu ve 443 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi. Gemiyi liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları karşıladı.

Çoğunluğu Rus turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.