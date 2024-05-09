Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Astoria Grande" kruvaziyeri 998 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 998 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

        Soçi'den 998 yolcu ve 443 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi. Gemiyi liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları karşıladı.

        Çoğunluğu Rus turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

        "Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Real'ite!
        Real'ite!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Kıyı erozyonu Kızılırmak Deltası'nın geleceğini tehdit ediyor
        Kıyı erozyonu Kızılırmak Deltası'nın geleceğini tehdit ediyor
        Bafra'da okulun spor salonunun camlarını kıran zanlıların yakalanmasına çal...
        Bafra'da okulun spor salonunun camlarını kıran zanlıların yakalanmasına çal...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgil...
        Bafra'da polis Trafik Haftası'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşları bilgil...
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Havza'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Havza'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı