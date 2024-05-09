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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        ​​​​​​​Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:31
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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        ​​​​​​​Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra rondo çalıştı.

        Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.

        Sakatlığı devam eden Lubomir Satka çalışmada yer almadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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