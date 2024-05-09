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        Samsun'da özel gereksinimli Şebnem'e doğum günü sürprizi yapıldı

        Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan 23 yaşındaki Şebnem Onay'a kurumdaki öğretmenler ve veliler doğum günü kutlaması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:14
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        Samsun'da özel gereksinimli Şebnem'e doğum günü sürprizi yapıldı
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        Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan 23 yaşındaki Şebnem Onay'a kurumdaki öğretmenler ve veliler doğum günü kutlaması düzenledi.

        Kurumdaki veli ve öğretmenler Onay'ın doğum günü için sürpriz yapmak istedi. Bunun üzerine öğretmen ile veliler aldıkları pasta ve hediyelerle kurumun giriş katına çağırdıkları Onay'ı alkışlarla karşılayarak doğum gününü kutladı.

        Görsel Sanatlar Öğretmeni Özel Eğitim Uzmanı Sedef Zeynep Ağırlar, AA muhabirine, Şebnem'in sürprizlerden çok hoşlandığını bu yüzden böyle bir etkinlikle doğum gününü kutladıklarını söyledi.

        Ağırlar, "Bu tür aktivite ve sürprizlerle öğrencilerimiz daha mutlu oluyor, onlarla birlikte biz de mutlu oluyoruz. Elimizden geldiğince onları mutlu edecek etkinlikler düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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