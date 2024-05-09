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        Havza'da eğitim sendikaları İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

        Samsun'un Havza ilçesinde eğitim sendikaları, İstanbul'da okul müdürünün öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:25
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        Havza'da eğitim sendikaları İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini protesto etti
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        Samsun'un Havza ilçesinde eğitim sendikaları, İstanbul'da okul müdürünün öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti.

        Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim İş, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Sen ilçe temsilcilikleri tarafından Mehmetçik Meydanı'nda ortak bir basın açıklaması yapıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sendikalar adına Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Halit Gökçe tarafından okunan basın açıklamasında, son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtildi.

        Gökçe, "Can güvenliğinin olmadığı yerde huzurlu çalışma ortamı mümkün değildir. Dün meslektaşımızın başına gelenlerin yarın herhangi birimizin başına gelmesi kaçınılmazdır. Okullarımızda öğretmenlerimizin de öğrencilerimizin de can güvenliği yoktur. Öğretmenimizin yaşadığı acı olay öğrencilerimizin de başına gelebilirdi. Nitekim geçmişte öğrencilerimizin başına gelen olaylar da mevcuttur. Okullarda güvenlik nöbetçi öğretmenler tarafından sağlanmaktadır. Acilen okullarımızın girişlerinde hiç olmazsa emniyet noktaları oluşturulmalıdır." dedi.

        Basın açıklamasına eğitim sendikalarının temsilcileri, üyeler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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