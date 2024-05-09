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        Vezirköprü'de Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

        Vezirköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma trafik ekipleri Zeki Cevher Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek Trafik Haftası etkinliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:34
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        Vezirköprü'de Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
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        Vezirköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma trafik ekipleri Zeki Cevher Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek Trafik Haftası etkinliği yaptı.

        Karayolu Trafik Haftası kapsamında Vezirköprü İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeki Cevher Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

        Etkinlikte öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verilerek yaya geçidinin önemine dikkat çekildi. Trafikte önceliğin yayalar olduğuna dair pankartlar açıldı.

        Etkinliğin son bölümünde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya daha sonra da okulun öğrencileri okulun önündeki yaya geçidini kırmızıya boyayarak yaya geçidine dikkat çektiler.

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