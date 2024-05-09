Terme'de polis, dolandırıcılığa karşı uyarı broşürü dağıttı

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarının önlemek amacıyla ilçedeki kahvehane, taksi durakları, kuaför ve pazar yerleri gibi birçok noktada vatandaşları bilgilendirmek için çalışma yaptı.

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