Terme Belediye Başkanı Kul, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kul, Ankara programı kapsamında AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaret ederek, yeni dönemde planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Taşkıran'ı da ziyaret eden Kul, Terme'nin bazı mahallelerinde doğal gaz sorununun çözümüne dair görüşme gerçekleştirdi.

Ardından Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret eden Kul, daha önce ilçeye sportif anlamda birçok yatırım kazandırdıklarını belirterek, "Terme'nin bir spor ve sporcu kenti olabilmesi için tüm gayretimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.