Samsun'da çöp konteynerine çarpan motokurye öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.
Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kavacık mevkisinde, kurye olarak çalışan Mustafa Uğur'un (40) kullandığı 55 GM 775 plakalı motosiklet devrildi.
Sürüklendiği sırada kaskı başından çıkan Uğur, kafasını çöp konteynerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Uğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uğur'un cenazesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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