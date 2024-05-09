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        Samsun'da çöp konteynerine çarpan motokurye öldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:14
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        Samsun'da çöp konteynerine çarpan motokurye öldü
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

        Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kavacık mevkisinde, kurye olarak çalışan Mustafa Uğur'un (40) kullandığı 55 GM 775 plakalı motosiklet devrildi.

        Sürüklendiği sırada kaskı başından çıkan Uğur, kafasını çöp konteynerine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Uğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Uğur'un cenazesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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