Vezirköprü'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Trafikte önceliğin yayalar olduğuna dair pankart açılan etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, yaya geçidinin önemine dikkati çekmek için öğrencilerle okulun önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Burada öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verilerek yaya geçidinin önemine dikkat çekildi.

Vezirköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Zeki Cevher Ortaokulu öğrencileriyle Trafik Haftası dolayısıyla bir araya geldi.

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