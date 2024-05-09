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        Samsun'da Kızılay Sokak Şenliği Projesi düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kızılay Sokak Şenliği Projesi kapsamında Kızılay Sokağı Yarışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 09.05.2024 - 22:20
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        Samsun'da Kızılay Sokak Şenliği Projesi düzenlendi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kızılay Sokak Şenliği Projesi kapsamında Kızılay Sokağı Yarışmaları gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye ve Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından düzenlenen şenlik, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban ile vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüşün ardından Abdullah Derici Konağı önünde devam eden şenlikte üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde öğrenciler, çeşitli alanlarda yarıştı.

        Şenlikte Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay İlkyardım ve el sanatları stantları açıldı.

        Halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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