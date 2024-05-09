Samsun'da Kızılay Sokak Şenliği Projesi düzenlendi

Yürüyüşün ardından Abdullah Derici Konağı önünde devam eden şenlikte üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde öğrenciler, çeşitli alanlarda yarıştı.

Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye ve Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından düzenlenen şenlik, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban ile vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

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