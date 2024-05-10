Havza'da Voleybol Halk Turnuvası başladı

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada 8 takım mücadele edecek.

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "Voleybol Halk Turnuvası", başladı

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