Vezirköprü'de sendikalardan eğitimcilere yönelik saldırılara tepki

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sendikalar, eğitimcilere yönelik saldırılara ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına Eğitim-Bir-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen'in temsilcileri katıldı.

Sendikaların ilçe temsilcileri tarafından ortaklaşa hazırlanan "Eğitimciye şiddete dur de" başlıklı basın açıklamasını, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü temsilcisi Mehmet Yaman okudu.

Yaman, eğitimcilere yönelik saldırıları ve tüm şiddet eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Evde, sokakta, okulda, hayatın her anında görülen şiddetin adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştüğünü belirten Yaman, "Okullarımız hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri gibi kamu hizmeti verilen yerlerdir. Her birinde yüzlerce yavrumuzun eğitim gördüğü okullarımızın güvenliği, diğer kamu kurumlarının güvenliğinden çok daha önemli ve önceliklidir." dedi.

Okulların kaba kuvvetle problem çözülecek yer olmadığına işaret eden Yaman, "Eğitim çalışanlarına karşı şiddete ağır yaptırımlar getirilmelidir. Görevi başındaki eğitim çalışanına iftira atan, saldıran her kimse tutuklu yargılanmalı, karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkmamalıdır. Bu bağlamda öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerekmektedir. Öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyeti ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.