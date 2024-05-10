Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da okulun spor salonunun camlarını kıran 3 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camlarını kıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da okulun spor salonunun camlarını kıran 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camlarını kıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde dün, Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunun camlarının kırıldığını gören okul çalışanları, polise haber verdi.

        Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, spor salonun 4 camının kırıldığını tespit etti.

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettiği A.A. (16), Ö.A. (17) ve E.H.C' yi (17) yakaladı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!

        Benzer Haberler

        Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi'ne DOKAP'tan 950 bin li...
        Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi'ne DOKAP'tan 950 bin li...
        Vezirköprü'de sendikalardan eğitimcilere yönelik saldırılara tepki
        Vezirköprü'de sendikalardan eğitimcilere yönelik saldırılara tepki
        Havza'da Voleybol Halk Turnuvası başladı
        Havza'da Voleybol Halk Turnuvası başladı
        Samsun'da Kızılay Sokak Şenliği Projesi düzenlendi
        Samsun'da Kızılay Sokak Şenliği Projesi düzenlendi
        Bafra'da "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla vatandaşlar bilgilendirildi
        Bafra'da "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla vatandaşlar bilgilendirildi
        Vezirköprü'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Vezirköprü'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi