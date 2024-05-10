Samsun'da okulun spor salonunun camlarını kıran 3 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camlarını kıran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camlarını kıran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde dün, Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunun camlarının kırıldığını gören okul çalışanları, polise haber verdi.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, spor salonun 4 camının kırıldığını tespit etti.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettiği A.A. (16), Ö.A. (17) ve E.H.C' yi (17) yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
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