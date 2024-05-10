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        Anafartalar Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri özel çocuklarla buluştu

        Anafartalar Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri, Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu ile iş birliğinde "Sevgi Varsa Engel Yoktur Projesi"ni hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:23
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        Anafartalar Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri özel çocuklarla buluştu
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        Anafartalar Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri, Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu ile iş birliğinde "Sevgi Varsa Engel Yoktur Projesi"ni hayata geçirdi.

        Anafartalar Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri Zekerya Karataş ve Savaş Güler koordinatörlüğünde, Reader firması sponsorluğunda Müzik Kulübü öğrencileri, Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu ile akran rehberliği ve farkındalık amacıyla "Sevgi Varsa Engel Yoktur Projesi"ni gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ilk etkinliği 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde konser, birlikte pasta kesimi, eğlence ve yemek organizasyonuyla gerçekleştiren öğrenciler, ikinci etkinlikte de 60 öğrenci ve öğretmen grubuyla bowling turnuvasında bir araya gelerek, hoşça vakit geçirdi.

        Anafartalar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Özdemir, emeği geçen öğretmenlere, proje ortağı Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İlker Karakaya ile öğrencilere, ayrıca projenin başından bu yana sponsor desteği veren firmaya hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

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