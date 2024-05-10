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        Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Samsun'da 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:25
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        Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Samsun'da 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kurtuluş Yolu'nda toplanan ve ellerindeki pankartlarla Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen engelliler, anıta çelenk sundu.

        Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, burada yaptığı konuşmada, engellilerin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin en temel insani hak olduğunu söyledi.

        Kent genelinde 1155 engellinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yatılı olarak barındığını belirten Cıdıroğlu, "Engellilerimizin toplumla bağını koparmadan sosyal etkinliklere katılımını destekliyoruz. 9 bin 643 engelli kardeşimiz evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor. 11 bin 820 engellimiz de engelli kimlik kart sistemine entegre edildi. Bunlar gibi birçok ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerle engellilerimiz ve engelli yakınlarımız desteklenmektedir." dedi.

        Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Fahrettin Öztürk de engelliler konusunda yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını ancak hala yapılacak işler bulunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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