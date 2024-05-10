Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Samsun'da 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

Kurtuluş Yolu'nda toplanan ve ellerindeki pankartlarla Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen engelliler, anıta çelenk sundu.

Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, burada yaptığı konuşmada, engellilerin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin en temel insani hak olduğunu söyledi.

Kent genelinde 1155 engellinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yatılı olarak barındığını belirten Cıdıroğlu, "Engellilerimizin toplumla bağını koparmadan sosyal etkinliklere katılımını destekliyoruz. 9 bin 643 engelli kardeşimiz evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor. 11 bin 820 engellimiz de engelli kimlik kart sistemine entegre edildi. Bunlar gibi birçok ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerle engellilerimiz ve engelli yakınlarımız desteklenmektedir." dedi.