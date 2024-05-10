Samsunspor, Konyaspor karşısında deplasman galibiyetini hedefliyor

Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Trendyol Süper Lig'de sadece 1 deplasman galibiyetleri bulunduğunu belirterek, bu durumu olumluya çevirmek istediklerini söyledi.

Çapa, AA muhabirine, ligin 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi.

Ligde Trabzonspor'u yenerek rahat nefes aldıklarına işaret eden Çapa, "Matematiksel olarak kümede kalmayı halen garantilemedik, o açıdan bunun bilinci ile Konya'ya gideceğiz. Geçen hafta Trabzonspor karşısında hem oyun hem de skor olarak müthiş bir hafta geçirdik ama artık bunu bir kenara bırakıp tamamen Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Çünkü her ne kadar lig sıralamasında iyi yerde gözüksek de matematiksel olarak küme düşme potasından uzaklaşmış değiliz. Trabzonspor maçı gibi Konyaspor maçı da bizim açımızdan hayati önem taşımaktadır." dedi.

Konyaspor'un ligdeki rakiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Çapa, "6 puan değerinde bir maç. Sezon başından itibaren ilk hedefimizin bilincindeyiz ve hep hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Tabii ki ligi ne kadar üst sıralarda bitirirsek mutlu oluruz. Bu, camiamızı da mutlu eder. Özellikle ilk günden itibaren bize hem iç hem de dış sahada büyük fedakarlık göstererek destek veren taraftarlarımızı mutlu etmeyi biz de çok istiyoruz." ifadelerini kullandı. Çapa, ligin başından bu yana deplasmanda sadece Yukatel Adana Demirspor karşısında galibiyet aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: