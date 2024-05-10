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        Samsunspor, Konyaspor karşısında deplasman galibiyetini hedefliyor

        Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Trendyol Süper Lig'de sadece 1 deplasman galibiyetleri bulunduğunu belirterek, bu durumu olumluya çevirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:36
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        Samsunspor, Konyaspor karşısında deplasman galibiyetini hedefliyor
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        Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Trendyol Süper Lig'de sadece 1 deplasman galibiyetleri bulunduğunu belirterek, bu durumu olumluya çevirmek istediklerini söyledi.

        Çapa, AA muhabirine, ligin 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi.

        Ligde Trabzonspor'u yenerek rahat nefes aldıklarına işaret eden Çapa, "Matematiksel olarak kümede kalmayı halen garantilemedik, o açıdan bunun bilinci ile Konya'ya gideceğiz. Geçen hafta Trabzonspor karşısında hem oyun hem de skor olarak müthiş bir hafta geçirdik ama artık bunu bir kenara bırakıp tamamen Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Çünkü her ne kadar lig sıralamasında iyi yerde gözüksek de matematiksel olarak küme düşme potasından uzaklaşmış değiliz. Trabzonspor maçı gibi Konyaspor maçı da bizim açımızdan hayati önem taşımaktadır." dedi.

        Konyaspor'un ligdeki rakiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Çapa, "6 puan değerinde bir maç. Sezon başından itibaren ilk hedefimizin bilincindeyiz ve hep hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Tabii ki ligi ne kadar üst sıralarda bitirirsek mutlu oluruz. Bu, camiamızı da mutlu eder. Özellikle ilk günden itibaren bize hem iç hem de dış sahada büyük fedakarlık göstererek destek veren taraftarlarımızı mutlu etmeyi biz de çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çapa, ligin başından bu yana deplasmanda sadece Yukatel Adana Demirspor karşısında galibiyet aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Ligde deplasman karnesi zayıf olan takım sadece biz değiliz. Bizden daha kötü takımlar da var. Deplasmanda alınan puanlar çok değerli ama biz de iç sahada başarılı bir takımız ancak bu olumsuz durumu olumluya çevirmek durumundayız. Deplasman galibiyetleri üretmek zorundayız. Bu sezon son 2 deplasman maçı kaldı, gelecek sezona hazır olmak için bu olumsuz tabloyu gidermemiz gerekiyor. Bu iki karşılaşma, gelecek sezonun hazırlığı gibi olacak. Önce Konyaspor, daha sonra Fatih Karagümrük maçında alınacak deplasman galibiyetleri bu şanssızlığın sona ermesini sağlayabilir. Bunun için oyuncularımız, Konyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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