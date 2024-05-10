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        Samsun'da düzenlenen 2. Salep Festivali başladı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 2. Salep Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:54
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        Samsun'da düzenlenen 2. Salep Festivali başladı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 2. Salep Festivali başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016 yılında ekimine başlanan ve her yıl üretim alanı büyüyen salebin tanıtılması amacıyla 19 Mayıs ilçesinde Salep Festivali gerçekleştirildi.

        Hükümet konağı önünde yapılan festivalde katılımcılara salep ikram edildi.

        19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, burada yaptığı konuşmada, salebin ekiliş alanının ilçede sürekli genişlediğini söyledi.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da aromatik bitkilerin ilçe için önem taşıdığını dile getirerek, "19 Mayıs ilçesi Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi, salebi ile Türkiye'de markadır. İnşallah marka sayılarını artıracağız. Umarım 19 Mayıs ilçemiz, birkaç yıl içinde ürettikleri ürünleri paketleyip ve dünyaya ihraç eder hale getirir." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise salebin 19 Mayıs ilçesinde hem tohumluk hem de gıdaya yönelik olarak üretildiğini belirterek, "Salep üretimi 113 dekar alanda devam ediyor. Salebin, endemik bir bitki olması nedeniyle doğadan toplanması kesinlikle yasaktır. Doğal kaynakların tükenmemesi açısından kültüre alınmaktadır ve bu şekilde üretimi yapılmaktadır. Türkiye'de birçok yere salep tohumları Samsun'dan gönderilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Çeşitli yarışma ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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