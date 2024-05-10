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        Samsun'da depoda sahte alkol üretimi şüpheli yakalandı

        Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir depoda sahte alkol üretimi yapan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:50
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        Samsun'da depoda sahte alkol üretimi şüpheli yakalandı
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        Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir depoda sahte alkol üretimi yapan zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir depoda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 78 litre etil alkol ile 389 içki aroma kiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan depo sahibi O.E, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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