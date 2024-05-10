Samsun'da ortaokul öğrencilerine afet çantası hazırlama eğitimi verildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise Türk Kızılaya eğitimlerinden dolayı teşekkür ederek, bu eğitimlerin devam etmesini istedi.

Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde Türk Kızılay tarafından başlatılan Afet Farkındalık Eğitimleri ve Afetlerden Korunma Bilinci faaliyetleri kapsamında, Samsun'da ortaokul öğrencilerine yönelik afet çantası hazırlama projesi hayata geçirildi.

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