Bafra'da Engelliler Haftası kutlanmaya başlandı

Kaymakam Ertürkmen, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, çözüm üretilmesi ve duyarlılığının artırılması bakımından önem taşıdığını belirterek, "Toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin artmasına ve farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmasını temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim." dedi.

Hafta dolayısıyla engelliler takımı ile protokol takımının Gençlik Merkezi'nde yaptığı futbol maçı, berabere tamamlandı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Vekili Eyüp Sabri Şahin ile kurum amirlerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

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