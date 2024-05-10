Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da Engelliler Haftası kutlanmaya başlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da Engelliler Haftası kutlanmaya başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Vekili Eyüp Sabri Şahin ile kurum amirlerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Meydanda Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Bafra Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama III. Kademe Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Hafta dolayısıyla engelliler takımı ile protokol takımının Gençlik Merkezi'nde yaptığı futbol maçı, berabere tamamlandı.

        Kaymakam Ertürkmen, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, çözüm üretilmesi ve duyarlılığının artırılması bakımından önem taşıdığını belirterek, "Toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin artmasına ve farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmasını temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Samsun'da inşaatta çalışırken düşen işçi yaralandı
        Samsun'da inşaatta çalışırken düşen işçi yaralandı
        Samsun'da ortaokul öğrencilerine afet çantası hazırlama eğitimi verildi
        Samsun'da ortaokul öğrencilerine afet çantası hazırlama eğitimi verildi
        Çarşamba'da spor şenliği düzenlendi
        Çarşamba'da spor şenliği düzenlendi
        Samsun'da depoda sahte alkol üretimi şüpheli yakalandı
        Samsun'da depoda sahte alkol üretimi şüpheli yakalandı
        Samsun'da "cinsel istismar" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Samsun'da "cinsel istismar" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 4 ayında 449 bin 915 yolcuya hizmet ve...
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 4 ayında 449 bin 915 yolcuya hizmet ve...