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        Terme'de "İlk dersimiz annemizden" etkinliği yapıldı

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla "İlk dersimiz annemizden" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:58 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:01
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        Terme'de "İlk dersimiz annemizden" etkinliği yapıldı
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        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla "İlk dersimiz annemizden" etkinliği düzenlendi.

        İlçedeki okullarda ilk ders saatinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında anneler, çocuklara ilk derslerini vererek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

        Barbaros İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

        Annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Köse, "Çocuklarımızın anneleriyle özel bir zaman geçirmelerini sağlamak ve eğitim camiamızın dayanışmasını pekiştirmek adına anlamlı bir adım oldu. Bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. Etkinliğimize destek veren, önemseyen ve benimseyen okul müdürlerimize ve davetimize icabet eden annelerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca, programa katılan Kaymakamımıza ve protokol üyelerine, etkinliğimize katılımları ve destekleri dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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