AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Vezirköprü Belediye Başkanı Gül'e ziyaret

Ziyarete AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ile partililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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