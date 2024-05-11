Serebral palsili oğlunun göz hareketleriyle çizdiği harflerden isteklerini anlayabiliyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'da yaşayan serebral palsili (beyin felci) 35 yaşındaki Göksel Palak, annesiyle iletişimini göz hareketleriyle harf çizerek sağlayabiliyor.

İlkokula sadece harfleri öğrenene kadar devam edebilen Göksel Palak'ın annesi ile arasında göz hareketleriyle harfleri çizerek isteklerini anlatabildiği bir yöntem gelişti.

Kendilerine özgü iletişim dili sayesinde oğlunun söylemek istediğini anlayan anne Zeynep Palak, çocuğunun taleplerine cevap verebiliyor.

Bocciaya başlayan Palak, Türkiye şampiyonalarında derece elde ettikten sonra uluslararası turnuvalara da katıldı.

Asistanlığını yapan annesi, boccia oynarken Palak'ın gözleriyle verdiği talimat doğrultusunda topu rampaya yerleştiriyor. Palak da hafifçe eğdiği başında bulunan aparatla topu hareket ettiriyor. Göksel Palak'ın 56 yaşındaki annesi Zeynep Palak, AA muhabirine, oğlunun doğumda doktor hatası nedeniyle oksijensiz kalması sonucu serebral palsili olduğunu ifade etti. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra oğlunun hayata döndürüldüğünü belirten Palak, şöyle konuştu: "Göksel küçüklüğünden bu yana işaretlerle anlatıyordu ihtiyaçlarını. 9 yaşında ilkokula başlattım biraz sıkıntılarla. Birinci sınıfta öğretmenleri öğrencilere okuma yazmayı öğretirken, diğer öğrenciler harfleri parmaklarıyla yazarken Göksel gözleriyle yazmaya başladı. Sonra bana da gösterdi nasıl yazdığını. Ondan sonra ben gözlerinden harfleri okuyarak istediği her şeyi daha rahat anlamaya başladım. İşaretle daha zor oluyor ama harflerle yazdığı zaman, bir kelimenin en azından başından 2-3 harfini gözleriyle yazsa gerisini getirebiliyorum. O andaki konuşmaya göre ne istediğini anlayabiliyorum."

Oğlunun midesine bağlanan hortumdan beslendiğini anlatan Palak, "Göksel'in her şeyiyle ben yanındayım. Yapışık ikiz gibi geziyoruz. Bu kendime hiç zaman ayırmıyorum demek değil tabii ki. Akşam onu yediriyorum, içiriyorum, maç izleyecekse babasıyla onu oturtuyorum, onlar maç izlerken ben çıkıyorum kafeye gidiyorum. Göksel'in yüzü güldüğü, mutlu olduğu zaman ben zaten daha çok mutlu oluyorum." dedi. İstanbul'da uzun yıllar modelistlik yaptıktan sonra emekli olup 2011'de Samsun'a yerleştiklerini dile getiren Palak, Samsun'da daha rahat yaşadıklarını vurguladı.

- "2014'e kadar ben Göksel'i gezdiriyordum, 2014'ten beri Göksel beni gezdiriyor" Zeynep Palak, oğlunun Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2014'te bocciaya başladığını aktararak, şunları kaydetti: "Bize dediler ki, 'Göksel sporcu olacak'. 'Nasıl?' dedim. Göksel ellerini kullanamıyor, konuşamıyor, nasıl sporcu olacak? Göksel'in sporcu olması bana tuhaf geldi ama böyle bir spor olduğunu tabii hiç bilmiyoruz. Bocciayı öğrendik. Göksel çalışmalara başladı, hedef olarak kendine hemen milli takımı koydu, amacına da ulaştı. 2017'de milli takıma da girdi. Onun sayesinde Polonya'ya gittik, orada maçlara katıldık, geldik. 2014'e kadar ben Göksel'i gezdiriyordum, 2014'ten beri Göksel beni gezdiriyor. Göksel, spor sayesinde evden çıkmaya başladı, hayata bağlandı. Göksel'in bocciada Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü var. Çiftlerde arkadaşıyla ikincilik ve üçüncülükleri var. Spora başlayalı kendisini daha öz güvenli, rahat ve mutlu hissediyor. Şu anda milli takım yine hedefinde, inşallah milli takıma tekrar girebiliriz. Onun için antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah Avrupa'da da derece elde ederiz."