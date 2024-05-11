Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a ile karşılaşacak.

        Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligdeki tek deplasman galibiyetini sezonun ilk yarısında Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yenerek elde eden Samsun ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

        Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Lubomir Satka, Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Serebral palsili oğlunun göz hareketleriyle çizdiği harflerden isteklerini...
        Serebral palsili oğlunun göz hareketleriyle çizdiği harflerden isteklerini...
        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start...
        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Vezirköprü Belediye Başkanı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Vezirköprü Belediye Başkanı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Havza Belediyesine ziyaret
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Havza Belediyesine ziyaret
        Terme'de "İlk dersimiz annemizden" etkinliği yapıldı
        Terme'de "İlk dersimiz annemizden" etkinliği yapıldı
        Bafra'da Engelliler Haftası kutlanmaya başlandı
        Bafra'da Engelliler Haftası kutlanmaya başlandı