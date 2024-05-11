Havza'da dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yapıldı

Havza'da, Samsun Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ve Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi gerçekleştirdi.

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