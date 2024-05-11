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        Havza'da dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yapıldı

        Havza'da, Samsun Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ve Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:02
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        Havza'da dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yapıldı
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        Havza'da, Samsun Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ve Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi gerçekleştirdi.

        Samsun Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğünün, dron ekibinin desteğiyle sürücülere yönelik Samsun-Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüler kontrol edildi.

        Denetim sonucunda emniyet kemeri takmadığı ve direksiyon başında cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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