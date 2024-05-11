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        Samsun kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:34
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        Samsun kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

        Aramada 31 bin 180 doldurulmuş, 6 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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