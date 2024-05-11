Samsun kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramada 31 bin 180 doldurulmuş, 6 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.