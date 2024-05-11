Havza'da otomobille çarpışan engelli motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli engelli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli engelli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Nafi Yanık idaresindeki 05 DP 583 plakalı otomobil, Bafra-Havza kara yolu Mezbahane mevkisinde aynı yönde seyreden engelli Fuat Yılmaz'ın kullandığı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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