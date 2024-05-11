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        Havza'da otomobille çarpışan engelli motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli engelli motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:31
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        Havza'da otomobille çarpışan engelli motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli engelli motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Nafi Yanık idaresindeki 05 DP 583 plakalı otomobil, Bafra-Havza kara yolu Mezbahane mevkisinde aynı yönde seyreden engelli Fuat Yılmaz'ın kullandığı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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