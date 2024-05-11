Bafra'da engellilerin el emeği sergilenecek

Engelliler Haftası kapsamında Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde engelli bireylerin el emeği sergisi açılacak.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireyleri topluma kazandırmak, sosyal hayatta görünür kılmak ve çeşitli aktivitelerle mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Engelsiz Koordinasyon Merkezi bünyesinde 4 yıldır devam eden kurslarda eğitim alan engelli bireyler, ürünlerini sergileme imkanı elde edecek.

Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri'nde 13 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılacak sergi, 17 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.