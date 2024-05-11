Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi A Blok'ta sona yaklaşılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi A Blok'ta sona yaklaşılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan projenin A Blok inşaatında sona yaklaşıldı.

        Çatı panel yapımı işi ihalesine çıkılan A Blok'ta zemin betonu, otomatik kepenk ve kapılar ile duvar örme işlemlerinin ardından anahtar teslimatı yapılacak.

        Her bir dükkanın 400 metrekare kapalı, 240 metrekare açık alana sahip olacağı Bafra Orta Ölçekli Sitesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan bölgenin ilki olma özelliği taşıyor.

        Proje ile ilçede dağınık şekilde faaliyet gösteren esnafı aynı çatı altında bir araya getirmek, seri ve bütünleşmiş üretimi canlı tutmak, istihdamı artırmak, üretim şartlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek hedefleniyor.

        Proje tamamlandığında 500 sanayi ile 40 ticari amaçlı iş yeri, akaryakıt istasyonu, otopark alanları, sosyal alanlar, sağlık tesisi, depolama alanı, idari ve hizmet binası, anaokulu, teknik ve meslek lisesi ilçeye kazandırılmış olacak.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe için büyük öneme sahip projenin yükselmeye devam ettiğini dile getirerek, "Esnafımızın daha modern, sağlıklı ve iyi şartlarda çalışıp üretebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Orta Ölçekli Sanayi Projemizin A Blok kısmında çok yakında anahtar teslimi yapacağız. İlk etapta 20 iş yeri yapmaktayız. Proje tamamlandığında 500'e yakın iş yeri olacak ve buralarda 3 ile 4 bin arasında istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Bafra'da engellilerin el emeği sergilenecek
        Bafra'da engellilerin el emeği sergilenecek
        Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney Samsun'da konuştu
        Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney Samsun'da konuştu
        Havza'da otomobille çarpışan engelli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Havza'da otomobille çarpışan engelli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Erken Çocukluk Eğitiminde 100 Yıl Çalıştay...
        Eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Erken Çocukluk Eğitiminde 100 Yıl Çalıştay...
        Samsun kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı