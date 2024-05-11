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        2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı başladı

        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak Vezirköprü Yarışı start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:46
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        2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı başladı
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        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak Vezirköprü Yarışı start aldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Vezirsu Tabiat Parkı'nda düzenlenen sezonun ilk yarışında, 62 sporcu zorlu etapları geçerek dereceye girmeye çalıştı.

        Yarın sona erecek yarışmanın ilk gününde sporcular, 4 etaplık orman bölümünü geçti.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, ilk günkü yarışmaların startını verdi.

        Daha sonra sporcularla sohbet eden Tavlı, burada yaptığı açıklamada, kurtuluşun şehrinde TOSFED'in düzenlediği yarışın anlamlı olduğunu söyledi.

        Yarışların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapıldığına işaret eden Tavlı, "Mayıs ayı, Samsun için önemli bir ay. 1 Mayıs İşçi Bayramı ile başlayan etkinlikler, spor etkinlikleri ile taçlanıyor. En sonunda da 19 Mayıs Bayramı'nda gençlerin yapacağı ve sporcularımızın yaptığı etkinlikler bayrama anlam katacak." dedi.

        Yarışmanın sportif bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Aynı zamanda doğal güzelliklere ve çevreye de dikkati çeken bir organizasyon. Çevre için hep birlikte start alıyor, doğal güzellikler içinde yarışma yapıyorlar. Samsun'un doğal güzelliklerinin tanıtılması için fırsat olarak görüyorum bu yarışmayı. 19 Mayıs'ın şehri Samsun'a bu anlamlı ayda tüm insanları davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sporcular, yarın 3 etaplık seyirci özel etabında dereceye girebilmek için yarışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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