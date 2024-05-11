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        GÜNCELLEME- Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:56
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        GÜNCELLEME- Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde 4 adreste narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan operasyonda 875 gram sentetik uyuşturucu, 192 sentetik hap, 37,20 gram kokain, 70 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Zanlılardan 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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