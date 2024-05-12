Samsun'da artistik buz pateni sporcuları, 19 Mayıs'a hazırlanıyor

Buz pateni antrenörü Oksana Ural tarafından yetiştirilen ve yaşları 5 ile 17 arasındaki sporcular, buz pistinde bireysel ve takım halinde çeşitli gösteriler yaptı.

Çalışmalarını İlkadım Buz Sporları Salonu'nda tamamlayan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürüne bağlı özel kulüplerin artistik buz pateni sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 14 Mayıs'ta gösteri sunacak.

Samsun'da artistik buz pateni sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sunacakları gösteri öncesi son provalarını yaptı.

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