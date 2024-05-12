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        Havza'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

        Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:35
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        Havza'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
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        Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

        Çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışırken, ilçede karanfil 30 lira, tek gül 750 liraya, saksılı çiçekler ise 100 liradan bin liraya kadar alıcı buluyor. Buket çiçeklerin fiyatı ise 300 liradan başlıyor.

        İlçede çiçekçilik yapan Zafer Topak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını belirterek, "Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 30 lira ila bin lira arası farklı seçenekler ile Anneler Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

        Çiçekçi Gökhan Karaman ise yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi. Bir taraftan dükkandan satış yaptıklarını, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştıklarını anlatan Karaman, "Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü'nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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