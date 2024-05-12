Havza'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışırken, ilçede karanfil 30 lira, tek gül 750 liraya, saksılı çiçekler ise 100 liradan bin liraya kadar alıcı buluyor. Buket çiçeklerin fiyatı ise 300 liradan başlıyor.

İlçede çiçekçilik yapan Zafer Topak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını belirterek, "Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 30 lira ila bin lira arası farklı seçenekler ile Anneler Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.