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        Havza'da çiftçiler bereketli tarım sezonu için "afat kurbanı" geleneğini sürdürüyor

        Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde "afat kurbanı" geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:37
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        Havza'da çiftçiler bereketli tarım sezonu için "afat kurbanı" geleneğini sürdürüyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde "afat kurbanı" geleneği devam ediyor.

        Hafta sonu Çamyatağı, Karahalil, Aşağısusuz, Hecinli, Celil ve Ekinpınarı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

        Çamyatağı Muhtarı Ahmet Güvenç her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti.

        Etkinlilere katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu diledi.

        Etkinliklere, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

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