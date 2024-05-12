Havza'da çiftçiler bereketli tarım sezonu için "afat kurbanı" geleneğini sürdürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde "afat kurbanı" geleneği devam ediyor.

Hafta sonu Çamyatağı, Karahalil, Aşağısusuz, Hecinli, Celil ve Ekinpınarı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Çamyatağı Muhtarı Ahmet Güvenç her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinlilere katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu diledi.