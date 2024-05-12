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        AK Parti Havza Kadın Kollarından Anneler Günü etkinliği

        AK Parti Havza Kadın Kolları tarafından Anneler Günü nedeni ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:44
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        AK Parti Havza Kadın Kollarından Anneler Günü etkinliği
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        AK Parti Havza Kadın Kolları tarafından Anneler Günü nedeni ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile merkezde kalan kadınlar birlikte Anneler Günü'ne özel hazırlanan pastayı kesti.

        Belediye Başkanı Murat İkiz, "Anneler, sevgi, fedakarlık ve şefkatte birleşen eşsiz varlıklardır. Sizler, yüreklerindeki sevgiyle, ailemizin temel direği ve toplumumuzun güçlü yapı taşlarısınız. Sizler, çocuklarımıza ilham ve rehberlik sunarken, geleceğimizi şekillendiriyor ve umutlarımızı yeşertiyorsunuz. Sizler, sabırla ve özveriyle, her daim yanımızda olan en kıymetli varlıklarımızsınız. Her gününüzün Anneler Günü gibi coşku ve sevgiyle dolu geçmesi dileğiyle, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı etkinlik sonunda kadınlara çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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