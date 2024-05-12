AK Parti Havza Kadın Kollarından Anneler Günü etkinliği

AK Parti Havza Kadın Kolları tarafından Anneler Günü nedeni ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile merkezde kalan kadınlar birlikte Anneler Günü'ne özel hazırlanan pastayı kesti.

Belediye Başkanı Murat İkiz, "Anneler, sevgi, fedakarlık ve şefkatte birleşen eşsiz varlıklardır. Sizler, yüreklerindeki sevgiyle, ailemizin temel direği ve toplumumuzun güçlü yapı taşlarısınız. Sizler, çocuklarımıza ilham ve rehberlik sunarken, geleceğimizi şekillendiriyor ve umutlarımızı yeşertiyorsunuz. Sizler, sabırla ve özveriyle, her daim yanımızda olan en kıymetli varlıklarımızsınız. Her gününüzün Anneler Günü gibi coşku ve sevgiyle dolu geçmesi dileğiyle, şükranlarımı sunuyorum." dedi.