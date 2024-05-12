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        2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı tamamlandı

        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak Vezirköprü Yarışı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:28
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        2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı tamamlandı
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        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak Vezirköprü Yarışı sona erdi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından İncesu Offroad Pisti'nde düzenlenen sezonun final yarışında, 32 ekip dereceye girmek için mücadele etti.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 3 etaplık İncesu Offroad Pisti'nde finale kalan yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

        Yarışma kuralları gereği belirlenen parkurlardan geçerek etabı en az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalışan pilotlardan bazıları, engelleri geçmekte zorlandı.

        Zorlu parkurlarda bazı araçların lastikleri çıktı, bazı araçlar ise hararet yaparak yarışmayı tamamlamakta zorluk çekti.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, ödül töreninde yarışmacıları kutladı, tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

        Genel Klasman

        1- Mehmet Demirel - Fettah Yiğit

        2- Hasan Armutçu - Mustafa Burak Baydede

        S2

        1- Şehmuz Oğuz - Harun Ulusoy

        2- Oğuhan Türkvatan - Hüseyin Hasret Yılmaz

        S3

        1- Hasan Armutçu - Mustafa Burak Baydede

        2- İsa Yaşar - Hakan Ertan

        S4

        1- Ebubekir Uysal - Ali Budak

        2- İsmail Ayhan - Arda Arslan

        SSV

        1- Mehmet Demirel - Fettah Yiğit

        2- Ergün Çirkin - Kaan Karaağaç

        Dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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