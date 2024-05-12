2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı tamamlandı

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak Vezirköprü Yarışı sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından İncesu Offroad Pisti'nde düzenlenen sezonun final yarışında, 32 ekip dereceye girmek için mücadele etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 3 etaplık İncesu Offroad Pisti'nde finale kalan yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

Yarışma kuralları gereği belirlenen parkurlardan geçerek etabı en az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalışan pilotlardan bazıları, engelleri geçmekte zorlandı.

Zorlu parkurlarda bazı araçların lastikleri çıktı, bazı araçlar ise hararet yaparak yarışmayı tamamlamakta zorluk çekti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, ödül töreninde yarışmacıları kutladı, tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı: Genel Klasman 1- Mehmet Demirel - Fettah Yiğit 2- Hasan Armutçu - Mustafa Burak Baydede S2 1- Şehmuz Oğuz - Harun Ulusoy 2- Oğuhan Türkvatan - Hüseyin Hasret Yılmaz