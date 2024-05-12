Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:08 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Uzunlu Mahallesi'nde O.B. ile Y.E.G, T.K. ve E.A. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, O.B. yanında bulunan bıçakla Y.E.G, T.K. ve E.A'yı yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Durumu ağır olan Y.E.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.B. ile tedavileri tamamlanan T.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı tamamlandı
        2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 1. ayak Vezirköprü Yarışı tamamlandı
        AK Parti Havza Kadın Kollarından Anneler Günü etkinliği
        AK Parti Havza Kadın Kollarından Anneler Günü etkinliği
        Havza'da çiftçiler bereketli tarım sezonu için "afat kurbanı" geleneğini sü...
        Havza'da çiftçiler bereketli tarım sezonu için "afat kurbanı" geleneğini sü...
        Havza'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
        Havza'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
        Bafra'da engelli annelerinin Anneler Günü kutlandı
        Bafra'da engelli annelerinin Anneler Günü kutlandı
        Samsun'da artistik buz pateni sporcuları, 19 Mayıs'a hazırlanıyor
        Samsun'da artistik buz pateni sporcuları, 19 Mayıs'a hazırlanıyor