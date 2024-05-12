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        Samsun'da silah ve mühimmat operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah ve mühimmat operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:52 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:52
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        Samsun'da silah ve mühimmat operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah ve mühimmat operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Yapılan operasyonda H.K. ve D.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 365 tabanca fişeği, 42 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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