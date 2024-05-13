YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valiliğini ziyaret etti

Özvar'a ziyaretinde Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın eşlik etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra makamında Vali Tavlı ile bir süre görüştü.

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