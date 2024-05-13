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        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valiliğini ziyaret etti

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:29
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        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valiliğini ziyaret etti
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

        Kentteki programları kapsamında Valiliğe gelen Özvar, Vali Orhan Tavlı tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defterini imzalayan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra makamında Vali Tavlı ile bir süre görüştü.

        Özvar'a ziyaretinde Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın eşlik etti.

        Prof. Dr. Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Spor Dostu Kampüs" projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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