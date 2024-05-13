İlçeden çıkıp kendilerinden büyük rakiplerini yenen voleybolcu kızlar şampiyonluk peşinde

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan kız voleybol takımı, "tecrübe olsun" diye kendilerinden büyük rakipleriyle oynadıkları maçları kazanarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Vezirköprü'de 5 yıl önce kurulan takım, minikler kategorisinde 4 yıl il, bölge şampiyonu olmayı başardı.

Yaşları 13 ile 16 arasında değişen 14 kız öğrenciden oluşan takım, Amasya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Bölge Şampiyonası'nda da birinci olarak 15-20 Mayıs'ta Kocaeli'de Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na ve 5-12 Haziran'da Konya'da yapılacak Küçük Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Sporcularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Uyar, "Voleybol takımımız il, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Çocuklarımızın 12'si hem küçüklerde hem de yıldızlarda mücadele ediyor. Spor kenti Samsun'umuzun voleybolda finallere kalmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Kısıtlı imkanlar ile güzel başarılar kazandılar. Çocuklarımızın iyi birer sporcu olarak milli takımda şehrimizi temsil etmelerini arzu ediyoruz. Ablaları yaşındaki rakipleriyle yaptıkları maçları kazanarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar." diye konuştu.

- Antrenör Bayrakçı: "Zor şartlarda yarışmalara katılıyoruz" Antrenör Batuhan Bayrakçı ise dört yıl boyunca takımın her yıl şampiyonluklar kazandığını belirterek, şunları kaydetti: "Beş yıl önce göreve başladık. Daha önce de Vezirköprü'de bir oluşum vardı. Hocalarımızla bir ekip kurduk. Son 4 yıldır il, bölge şampiyonluğunu kazanarak Türkiye finallerine katıldık. Şimdi de yıldızlarda Türkiye finallerine gidiyoruz. Aslında biz küçükler kategorisinde yarışıyorduk. Tecrübe olsun diye şampiyonaya katıldık ve birinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Çocuklarımız kendilerinden 3-4 yaş büyük rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Çocuklarımıza tecrübe olsun diyerek katıldığımız şampiyonalarda hem küçüklerde hem de yıldızlarda finallere kaldık."

Zorlu ve yüksek bütçeli takımlar ile karşılaşacaklarını ama hedeflerinin birincilik olduğunu anlatan Bayrakçı, "Rakiplerimiz çok kuvvetli bize göre büyük bütçelileri var. Vezirköprü, Samsun'un en uzak ve kırsal ilçesi, zor şartlarda yarışmalara katılıyoruz. Ailelere çoğu zaman voleybolu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın büyük gayreti ile başarılar elde ediyoruz. Kaymakamımızın bize maddi, manevi destekleri oldu." diye konuştu. Takımın pasörü 15 yaşındaki Buse Kurt ise 5 yıl önce voleybola başladığını belirtti.