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        Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinden kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:50
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinden kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Kalesi Sit Alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.K, S.K, M.E, A.U. ve O.T. kaçak kazı yaptıkları esnada kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

        Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile define arama dedektörüne el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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